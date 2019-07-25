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Osmaniye'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

25.07.2019 00:39 Osmaniye'de 3.7 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, merkez üssü Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Hacıhaliloğlu köyü olan saat 00.03'de, yerin 17 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem sonrası can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, Osmaniye'nin Düziçi, Bahçe ve Adana'nın Kozan Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde hissedildi. - OSMANİYE

Boğazici Üniversitesi, Osmaniye, Kadirli, Güncel

Kaynak: İHA

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