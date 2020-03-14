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Osmaniye'de 3.7 büyüklüğünde deprem

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

14.03.2020 13:19 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:19
Osmaniye'de 3.7 büyüklüğünde deprem

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 12.47'de Osmaniye 'nin Sumbas  ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremin, yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Sarsıntı, Sumbas'nın yanı sıra il merkezi ile çevre ilçelerden de hissedildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Deprem Araştırma Enstitüsü, Osmaniye, Sumbas, Deprem, Güncel

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