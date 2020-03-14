Osmaniye'de 3.7 büyüklüğünde deprem
OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
14.03.2020 13:19 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:19
OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 12.47'de Osmaniye 'nin Sumbas ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremin, yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Sarsıntı, Sumbas'nın yanı sıra il merkezi ile çevre ilçelerden de hissedildi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Deprem Araştırma Enstitüsü, Osmaniye, Sumbas, Deprem, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Güncel
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Güncel
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Güncel
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
Güncel
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Güncel
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı
Güncel
Apple, koronavirüs nedeniyle Çin dışındaki bütün mağazalarını kapatıyor