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Osmaniye'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

14.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:20
Osmaniye'de 3.7 büyüklüğünde deprem
Osmaniye 'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Gafarlı köyü olan saat 12.47'de, yerin 5 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem sonrası can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, Osmaniye'nin Düziçi, Bahçe, Kadirli ve Adana'nın Kozan ilçesinde hissedildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Boğazici Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi, Osmaniye, Deprem, Güncel

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