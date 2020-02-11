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Osmaniye'de 34 düzensiz göçmen yakalandı

Osmaniye'de bir otobüste 34 düzensiz göçmen yakalandı.

11.02.2020 13:06 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:06Osmaniye'de 34 düzensiz göçmen yakalandı
'de bir otobüste 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 'dan 'ya giden bir otobüsü TAG otoyolundaki bir tesiste durduran polis ekipleri, otobüste arama ve kimlik sorgusu yaptı. Kontrolde, 34 düzensiz göçmen ve 2 şüphelinin olduğu belirlendi. Şüpheliler Y.T. ve Ö.L. gözaltına alınarak haklarında göçmen kaçakçılığı suçundan işlem başlatıldı. Adliyeye götürülen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

34 düzensiz göçmen yapılan işlemlerin ardından Osmaniye Göç İdaresi İl Müdürlüğüne götürüldü. - OSMANİYE

Diyarbakır, Osmaniye, Polis, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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