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Osmaniye'de 34 düzensiz göçmen yakalandı

OSMANİYE'de, polisin şüphe üzerine durduğu bir otobüste yapılan aramada, 34 düzensiz göçmen yakalandı.

11.02.2020 16:08 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:08Osmaniye'de 34 düzensiz göçmen yakalandı

OSMANİYE'de, polisin şüphe üzerine durduğu bir otobüste yapılan aramada, 34 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliği ekipleri, 'dan 'ya giden bir otobüsü E-90 otoyolundaki bir tesiste durdurup, arama ve kimlik sorgusu yaptı. Kontrolde, 34 düzensiz göçmen yakalanırken, kendilerine yardım eden  Y.T. ve Ö.L. gözaltına alındı. Haklarında 'göçmen kaçakçılığı' suçundan işlem başlatılan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 34 düzensiz göçmen ise yapılan işlemlerin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne götürüldü.



Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Osmaniye, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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