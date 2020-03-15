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Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesi merkezli Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

15.03.2020 14:15 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:15
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesi merkezli Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Osmaniye 'de saat 13.35'te merkez üssü Sumbas ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 18,97 kilometre derinlikte olan deprem, Kadirli ve Kozan ilçelerinde de hissedildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Osmaniye, Sumbas, Deprem, Güncel

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