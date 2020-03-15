Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem
OSMANİYE'nin Sumbas ilçesi merkezli Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
15.03.2020 14:15 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:15
OSMANİYE'nin Sumbas ilçesi merkezli Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Osmaniye 'de saat 13.35'te merkez üssü Sumbas ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 18,97 kilometre derinlikte olan deprem, Kadirli ve Kozan ilçelerinde de hissedildi.
Kaynak: DHA
Manşet
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