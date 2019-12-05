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Osmaniye'de 475 gram saf selenyum ele geçirildi

Osmaniye'de 475 gram saf selenyum ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

05.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:24Osmaniye'de 475 gram saf selenyum ele geçirildi
'de 475 gram saf selenyum ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Komutanlığından yapılan açıklamaya göre,10 Kasım'da, 'dan Osmaniye'ye, uçak ve roket malzemesi, cam, plastik üretimi ile kalp ve kanser hastalıklarının tedavisinde kullanılan selenyum getirileceği duyumunun alınması üzerine çalışma başlatıldı.
Düzenlenen operasyonda S.C. ve İ.B. yakalandı.
Zanlıların üzerinde ve çantasında yapılan aramada, S.C'ye ait çanta içerisinde cam kavanozda 475 gram selenyum geçirildi.
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yapılan analizde de ele geçirilen maddenin saf selenyum olduğu teyit edildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul, Jandarma, 10 Kasım, Osmaniye, Güncel

Kaynak: AA

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