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Osmaniye'de 5 kişinin koronavirüs testi negatif çıktı

OSMANİYE'de koronavirüs şüphesiyle gözlem altında tutulan 5 kişinin test sonucunun negatif çıktığı, hastalık taşımadıkları bildirildi.

17.03.2020 22:16 | Son Güncelleme: 17.03.2020 22:16
Osmaniye'de 5 kişinin koronavirüs testi negatif çıktı

OSMANİYE'de koronavirüs şüphesiyle gözlem altında tutulan 5 kişinin test sonucunun negatif çıktığı, hastalık taşımadıkları bildirildi.

Osmaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tamer Gülsür, öksürük ve ateş şikayetiyle kendilerine müracaat eden 5 kişiyi gözetim altına aldıklarını ifade etti. Yapılan tahliller sonucunda 5 kişinin de koronavirüs taşımadığının belirlendiğini dile getiren Gülsür, "Hastanemize başka da müracaat yoktur. Dolayısıyla Osmaniye'de koronavirüse rastlanmadığını tüm kamuoyunun bilmesini isterim. Hastane olarak her türlü tedbiri de aldığımızın bilinmesini isterim" dedi.Gülsür, açıklamasının sonunda, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs konusunda yaptığı uyarılara tüm Osmaniyelilerin hassasiyetle uyması gerektiğini vurguladı.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Osmaniye Devlet Hastanesi, Osmaniye, Sağlık

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