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Osmaniye'de 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

24.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:22 Osmaniye'de 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
'nin Toprakkale ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Sayhöyük köyü otoban köprüsü mevkisinde bir minibüsten tıra akaryakıt aktarıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla minibüs sürücüsü İ.B. (23) ve tır sürücüsü T.A'yı (23) suçüstü yakaladı.

Yapılan aramada, 3 bidon içerisinde 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Jandarma, Osmaniye, Güncel

Kaynak: AA

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