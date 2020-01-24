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Osmaniye'de, 6 uyuşturucu şüphelisi adliyede

OSMANİYE'de, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

24.01.2020 11:34 | Son Güncelleme: 24.01.2020 11:34Osmaniye'de, 6 uyuşturucu şüphelisi adliyede

OSMANİYE'de, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

İl Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen şüphelilerin, kent merkezindeki adreslerine, 22 Ocak sabahı eş  zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda; 1 gram eroin, 1 gram metamfetamin, 23 uyuşturucu hap, 16 enjektör, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 5 cep telefonu ele geçirildi. M.M.V., A.S., Y.K., İ.K., B.A. ve A.S., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

Öte yandan önceki operasyonlarda gözaltına alınan 2 örgüt lideri, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.



Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

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