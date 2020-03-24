Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Osmaniye'de 68 yaşındaki vatandaş, maaşını çekmeye zabıta aracıyla götürüldü - Haberler

Osmaniye'de 68 yaşındaki vatandaş, maaşını çekmeye zabıta aracıyla götürüldü

Osmaniye'de 68 yaşındaki vatandaş, yardım talep etmesi üzerine zabıta ekiplerince araçla ATM'ye götürülerek, emekli maaşını çekti.

24.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:01
Osmaniye'de 68 yaşındaki vatandaş, maaşını çekmeye zabıta aracıyla götürüldü
Osmaniye 'de 68 yaşındaki vatandaş, yardım talep etmesi üzerine zabıta ekiplerince araçla ATM'ye götürülerek, emekli maaşını çekti.
Düziçi ilçesinde oturan Mustafa Poliç, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmasına kısıtlama getirilmesi üzerine, bankadan maaşını çekemeyince belediyeyi arayarak yardım istedi.
Evine kadar gelen zabıta ekipleri, Poliç'i araçlarıyla ATM'ye götürerek, maaşını çekmesine yardım etti.
Ekipler, araçla tekrar evine bıraktıkları Poliç'e kolonya ikram etti.
Poliç de kendisine yardımcı olan zabıta memurlarına teşekkürlerini iletti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Osmaniye, Zabıta, ATM, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

ABD’de koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayısı artıyor Haberler
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayısı artıyor
Güzel haberi Bakan Koca verdi: Türkiye aşı için ilk adımı attı Haberler
Güzel haberi Bakan Koca verdi: Türkiye aşı için ilk adımı attı
Koronavirüs nedeniyle iki Türk vatandaşı daha yaşamını yitirdi Haberler
Koronavirüs nedeniyle iki Türk vatandaşı daha yaşamını yitirdi
Vaka sayısının 676’ya ulaştığı ülkede ilk ölüm gerçekleşti Haberler
Vaka sayısının 676'ya ulaştığı ülkede ilk ölüm gerçekleşti
Bakan Akar’dan TSK’da alınan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama Haberler
Bakan Akar'dan TSK'da alınan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama
Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Telefon kulübesinde test yapılıyor Haberler
Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Telefon kulübesinde test yapılıyor
Polis, sokakta gördüğü yaşlıları önce uyarıp sonra evlerine bıraktı Haberler
Polis, sokakta gördüğü yaşlıları önce uyarıp sonra evlerine bıraktı
10 bin çalışanlı TV kanalının yayın şefinde koronavirüs tespit edildi Haberler
10 bin çalışanlı TV kanalının yayın şefinde koronavirüs tespit edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

17:06: Corona virüs erkeklerde kısırlığa yol açar mı ? - Haber 17:06: Çatak'ta karakollar dezenfekte edildi - Haber 17:05: Başkan Yüksel ve Kaymakam Kaya tedbirleri görüştü - Haber 17:05: Develi'de dezenfekte seferberliği sürüyor - Haber 17:05: Nevşehir'de açık ekmek satışı yasaklandı - Haber 16:43: Son Dakika: Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır - Spor 16:42: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan koronavirüs açıklaması: Ne tedbir varsa aldık - Haber 16:41: 65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı - Haber 16:18: Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu - Haber 16:17: TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü - Haber 16:16: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı - Haber 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler
Loading