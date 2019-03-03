Osmaniye'de 9'uncu Tirşik Festivali Yapıldı

Kaynak: DHA

Osmaniye'de Andırınlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin geleneksel olarak gerçekleştirdiği Tirşik Festivali'nin bu sene 9'uncusu düzenlendi. Festivalde binlerce kişiye Tirşik çorbası, bulgur pilavı ve tatlı ikram edildi. Kapalı Salı Pazarı'nda düzenlenen festival Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Emekli İmam Hatip Mehmet Ak tarafından şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Osmaniye Belediyesi Mehter Takımının gösterisi sonrasında Osmaniye Andırınlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yunus Temiz, açılış konuşması yaptı. Başkan Temiz, bu yıl 9'uncusunu düzenlemiş oldukları tirşik festivalinin amacının, Andırın, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin birlik ve beraberlik içerisinde yürümesi için gösterilen bir çaba olduğunu söyledi. Temiz, Amacımız birlik ve beraberliğin, kardeşliğin sağlanmasıdır. Burada kültür farkı olmaksızın aynı yerde aynı çatı altında bulunmamız bizim kardeşliğimizden başlıyor. Vatanı olmayan insanların eşi ve çocukları olmaz. Öncelikle vatanımıza sahip çıkmamız lazım. Bu bağlamda biz sivil toplum kuruluşlarına düşen görev de vatanımıza sahip çıkmak adına birlik ve beraberliği sağlamaktır. Dışarıdan ve içeriden gelebilecek oyunlara taviz vermemeliyiz. Tüm misafirlerimize katılımcılarından dolay teşekkür ediyorum dedi.Daha sonra, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Tuğgeneral Prof. Dr. Mustafa Gerek, Polis Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şahin, Vali Ömer Faruk Coşkun ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal birer konuşma yaparak, festivalin hayırlı olması temennisinde bulundu.Daha sonra ise önceki yıllarda Tirşik Ağası seçilen iş adamı Bahtiyar Nacar, 9'ucu Tirşik Festivali'nin de ağası oldu. Nacar ve festivale emeği geçenlere teşekkür plaketi verildi. Ardından da konuklara tirşik çorbası, bulgur pilavı ve tatlı ikramı yapıldı. Program, özgün müziğin sevilen isimlerinden Ahmet Şafak konseri ile sona erdi.