Osmaniye'de 92 Kişinin Alınacağı İşe Bin 200 Kişi Başvurdu

20 Kasım 2018 Salı 12:04



20 Kasım 2018 Salı 12:04

Toplum Yararına Program kapsamında Osmaniye ve Cevdetiye belediyelerinde istihdam edilecek 92 geçici işçi için bin 200 kişi başvurdu, alınacak işçiler kurayla belirlendi.Atatürk Ortaokulu spor salonunda gerçekleşen çekilişe, başvuru yapan vatandaşlar katıldı. Osmaniye Belediyesi'ne 80, Cevdetiye Belediyesi'ne 12 işçi, noter huzurunda yapılan çekilişle belirlendi.Kura çekimi sonucu Osmaniye Belediyesinde işe girme imkanı bulduğunu ifade eden Nazlı Tokay, bin 200 kişi arasından kurada adının çıkmasından mutlu olduğunu belirtti.Başvuru şartlarını taşıyan ve noter çekilişi ile çalışmaya hak kazanan kişilerin 3 Aralık'ta iş başı yapacağı ve çalışma sürelerinin 6 ay olacağı öğrenildi.