Osmaniye'de Ağız ve Diş Sağlığı Standı Açıldı

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü
tarafından ağız ve diş sağlığı standı açıldı.
Kentteki bir alışveriş merkezinde açılan stantta, ağız ve diş sağlığı konu alan broşür dağıtılarak, çocuklara diş fırçalamanın önemide dair bilgiler verildi.
İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, stant ziyaretinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, diş ve diş eti hastalıklarının, en sık rastlanan sağlık sorunlarından olduğunu belirtti.
Sağlıklı bir yaşamın ağız ve diş sağlığıyla başladığını dile getiren Öznavruz, ağız ve diş sağlığının korunmasının birçok hastalığın önlenmesi anlamına geldiğini aktardı.
Öznavruz, düzenli diş hekimi kontrolleri ve koruyucu diş hekimliği uygulamalarının bir yaşam tarzı olarak kabul görmesinin sağlanmasının temel hedefleri arasında yer aldığını ifade ederek, şunları kaydetti:
"İlkokul birinci sınıf öğrencilerine yılda bir kez yapılan diş taraması ve anasınıfı, ilkokul 1,2,3 ve 4. sınıf öğrencilerine yılda iki kez flor vernik uygulaması ile koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetleri sunuyoruz. 2017/2018 eğitim öğretim yılında yaklaşık 60 bin öğrenciye diş fırçası ve macunu dağıtımı sağlandı. Birinci dönemde 10 bin 42 öğrenciye, ikinci dönem 12 bin 308 öğrenciye florürlü vernik uygulaması gerçekleştirildi. Bu kapsamda 8 bin 289 öğrencinin ağız diş muayenesi yapıldı. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor ve bu bağlamda öğrenci, öğretmen ve halkımıza yönelik farkındalık çalışmaları, eğitimler, çeşitli etkinlikler planlanarak hayata geçirilmektedir."
Öznavruz, stant ziyaretinde öğrencilere diş fırçası ve macun dağıttı.
İl Sağlık Müdürlüğü,Osmaniye