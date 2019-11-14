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Osmaniye'de ahır yandı 7 büyükbaş hayvan telef oldu

Osmaniye'de ahır yandı 7 büyükbaş hayvan telef olduOSMANİYE - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ahır ve samanlık olarak kullanılan binada çıkan yangında 7 büyükbaş hayvan yanarak telef oldu.

14.11.2019 13:33 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:36
'de ahır yandı 7 büyükbaş hayvan telef oldu
OSMANİYE - Osmaniye'nin ilçesinde ahır ve samanlık olarak kullanılan binada çıkan yangında 7 büyükbaş hayvan yanarak telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Küçükçınar köyünde gece saatlerinde Hüseyin Namık Sarıdoğan'a ait ahırda ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. Saman balyalarının olduğu ahırda yangın bir anda büyüdü. İhbar üzerine olay yerine Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin ve köylülerin yardımıyla yangın söndürüldü. Ancak yangın sonrası ahırda bulunan 12 büyükbaş hayvanın 7'isi yanarak telef oldu. Biri buzağı 4 büyükbaş hayvan ise yaralandı.
Ahırın sahibi Hüseyin Namık Sarıdoğan, yangının bir anda başladığını ve kısa sürede tüm ahırı sardığını belirterek, "Saat akşam 9 buçuk sıralarında dışarıya çıktık. Saman balyalarının tutuştuğunu gördük. Kurtarabildiğimizi kurtardık. Kurtaramadığımız telef oldu. 7 hayvanım telef oldu diğer 4 hayvanımın da durumu ağır. İdrarlarından kan geliyor. Mecburen onları kestireceğiz" dedi. Jandarma yangın ile ilgili soruşturma başlattı.
Osmaniye'de ahır yandı 7 büyükbaş hayvan telef oldu

Osmaniye, Sumbas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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