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Osmaniye'de "Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele" toplantısı yapıldı

Osmaniye'de "Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele" toplantısı yapıldı.

17.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:44Osmaniye'de
'de "Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele" toplantısı yapıldı.
Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında Valilik Rahime Hatun Salonunda düzenlenen toplantıda aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele alanındaki veriler değerlendirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada şunlara yer verildi:
"Toplantıda, şiddet önleme merkezine polis irtibat görevlisi görevlendirilmesi, risk düzeyi yüksek olayların muhakkak sosyal, psikolojik, ekonomik yönleri ile incelenmesi, olayların meydana geldiği andan itibaren takip edilmesi için sistem geliştirilmesi, şüphelilerle ilgili önleyici destek hizmetlerinin uygulanması, etkinliğinin arttırılması ve takibinin yapılması, kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelede sadece polisiye tedbirlerin yeterli olmadığı, diğer kurumların sürece dahil olması için yapılması gereken çalışmaların planlanması, bu hususların ilimizde ve ilçelerimizde eylem planı haline getirilmesi gibi birçok konuda çalışma yapılmıştır. Bakanlıklarımızın ortaya koyduğu seferberlikte illerimizin de üzerilerine düşen sorumlulukları gecikmeksizin gerçekleştirmeleri için gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırılmıştır."
Açıklamada ayrıca, ilçelerde de "Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele" toplantısı yapılacağı bildirildi.

Faruk Coşkun, Osmaniye, Güncel

Kaynak: AA

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