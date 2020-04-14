Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Osmaniye'de akraba aileler arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı

Osmaniye'de, akraba iki aile arasında çıkan kavgada, bir kadın başından yaralandı.

14.04.2020 19:48 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:48
Osmaniye'de akraba aileler arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı
Osmaniye 'de, akraba iki aile arasında çıkan kavgada, bir kadın başından yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kadirli ilçesi Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi'nde, akraba olan Çalar aileleri arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırırken başından yaralanan Ganil Çalar, Kadirli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kavga sonrası ekipler mahallede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Osmaniye, Kadirli, kavga, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Koca: Salgın Türkiye’de düşüşe geçti Haberler
Sağlık Bakanı Koca: Salgın Türkiye'de düşüşe geçti
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haberler
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı Haberler
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Salgına karşı İtalya’yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj Haberler
Salgına karşı İtalya'yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
Çılgın rakam! Prens Selman, İngiliz kulübünü satın alıyor Haberler
Çılgın rakam! Prens Selman, İngiliz kulübünü satın alıyor
Haberler ›› Güncel ››Osmaniye'de akraba aileler arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:10: Korona virüs nedeniyle 107 kişi daha hayatını kaybetti - Haber 20:10: Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye genelinde filyasyon ekibi sayısı 4 bin 600'dür." - Haber 20:10: Bakan Koca: "Bugün itibarıyla toplam test sayısı 443 bin 626'ya, toplam vaka sayısı 65 bin 111'e... - Haber 20:10: Tatvan Belediyesi vektörle mücadele çalışması başlattı - Haber 20:08: Bakan Koca: "Son 24 saatte vaka sayısı 4 bin 62, vefat sayısı 107 oldu, toplam vefat sayısı 1403'e... - Haber 20:06: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu - Haber 19:50: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti - Haber 18:07: Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı - Haberler