Osmaniye'de akrabalar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Osmaniye'de akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

24.06.2020 00:57 | Son Güncelleme: 24.06.2020 02:16
Osmaniye'de akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Akraba olan kişiler arasında Düziçi ilçesi Çevre Yolu Caddesi'nde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Bıçak ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda bıçaklanan Hasan Timi (52) ağır yaralandı.
Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan Timi, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayda yaralanan ve ölen Timi'nin amcasının oğlu olduğu öğrenilen ve ile aynı ismi taşıyan Hasan Timi ise aynı hastanede tedavi altına alındı.
Polis ve jandarma ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Osmaniye’de akrabalar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Osmaniye, Düziçi, Güncel, Haber

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