Osmaniye'de ambulansla öğrenci servisi çarpıştı: 2 yaralı

Osmaniye
'nin Kadirli
ilçesinde hastaya giden ambulansla öğrenci servisi çarpıştı, kazada araç sürücüleri yaralandı.
Vakaya gitmek için çıkan Rahim C. idaresindeki 80 AAR 545 plakalı ambulans, Hükümet
Caddesi'nde Sezai K., idaresindeki 80 S 7259 plakalı boş öğrenci servisiyle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle ambulans, yol kenarında bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.
Kazada, her iki aracın sürücüleri yaralandı. Yaralılar gelen ambulanslarda ayakta tedavi edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kadirli
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Kaynak: AA