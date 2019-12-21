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Osmaniye'de, ANALİG yıldızlar basketbol grup müsabakaları başladı

Osmaniye'de Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) kapsamında, yıldızlar basketbol grup müsabakaları başladı.

21.12.2019 12:32 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:38 Osmaniye'de, ANALİG yıldızlar basketbol grup müsabakaları başladı
'de Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) kapsamında, yıldızlar basketbol grup müsabakaları başladı.
Gençlik ve İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, Tosyalı Spor Salonu'nda düzenlenen açılış töreninde yaptığı açıklamada, basketbol grup müsabakalarına 9 ilden 18 takımın katıldığını belirtti.
Potada 200 sporcunun mücadele edeceğini aktaran Loğoğlu, "Müsabakalara Osmaniye, Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Mersin, Kahramanmaraş ve Karaman'dan 9 kız ve 9 erkek takımı katılıyor. Sporda sürdürülebilir başarı için üretken ve başarılı nesillerin büyük önemi vardır. ANALİG bu doğrultuda başarıyla uygulanıyor." diye konuştu.

basketbol, Osmaniye, Spor

Kaynak: AA

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