Haberler » Güncel » Osmaniye'de arazi kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Osmaniye'de arazi kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

26.10.2019 23:04Osmaniye'de arazi kavgası: 1 ölü, 3 yaralı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Mecidiye köyünde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında arazi anlaşmazlığından çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahların kullanıldığı kavgada Halit M.K, Tarık G, Muhammed G. ve O.P. yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tarık G. hayatını kaybetti.
Durumlarının ağır olduğu öğrenilen Halit M.K. ve Muhammed G. Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi.
Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye, Mecidiye, Kadirli, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:30 Otomobil kalabalığın arasına daldı: 1 ölü
01:29 - Irak'taki Hükümet Karşıtı Protestoları Aralıksız Sürüyor
01:15 - Resulayn'da SMO Askerleri Ortodoks Kilise'sinin Güvenliğini Sağlıyor
00:56 Meke Gölü'nde büyük oranda su çekildi
00:47 - Resulayn'a Askeri Takviye
00:35 3. Uluslararası ANCA 3. Bölge Dünya Otizm Festivali
00:32 Norveç'te 7 PKK yandaşı gözaltına alındı
27.10.2019 01:32:54