Osmaniye'de Asayiş

Osmaniye
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kasım ayında gözaltına aldığı bin 93 kişiden 90'ı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçen ay yapılan çalışmalarda haklarında yakalama kararı bulunan bin 93 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda,13 tabanca, 6 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 11 kuru sıkı tabanca fişeği, 6 bıçak, 16 av tüfeği fişeği, 18 kilo 243 gram esrar, 509 gram toz esrar, 528 gram eroin, 146 gram metamfetamin, 23 gram Hint keneviri tohumu, 14 extacy hap, 10 bin 491 paket gümrük kaçağı sigara, bin tane gümrük kaçağı puro, 20 şişe gümrük kaçağı içki, 4 kilo 800 gram kaçak çay, 3 bin 500 litre akaryakıt, 2 sahte çek, 212 adet okey taşı, 52 iskambil kağıdı, 100 litre zeytinyağı, 5 cep telefonu, 4 bilgisayar, 3 hard disk, 2 susturucu, 1 susturucu aparatı, 16 senet, sahte 2 bin 305 lira ve bin 400 dolar ele geçirildiği kaydedildi.
Ayrıca, olaylarla ilgili gözaltına alınan bin 93 kişiden 90'ının tutuklandığı, bin 3'ünün ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı bilgisi verildi.
Osmaniye
07 Aralık 2018 Cuma 18:44