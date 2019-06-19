19.06.2019 14:53
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Osmaniye'de asayiş

Osmaniye

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'nce mayıs ayı içinde yapılan uygulama ve kontrollerde haklarında yakalama kararı bulunan 988 şüpheli yakalandı, şüphelilerden 78'i tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'nce mayıs ayı içinde yapılan uygulama ve kontrollerde haklarında yakalama kararı bulunan 988 şüpheli yakalandı, şüphelilerden 78'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Mayıs-31 Mayıs tarihleri arasında il geneli ve karayollarında yapılan uygulama ve kontroller sırasında asayiş, narkotik ve terör suçlarına karıştıkları iddasıyla haklarında arama kararı bulunan 988 şüpheli yakalandı, şüphelilerden 78'i tutuklandı.
Yapılan kontrol ve aramalarda 4 tabanca, 6 pompalı tüfek, 3 kuru sıkı tabanca, 1 gram esrar, 296,69 gram eroin, 12,37 gram metamfetamin, 5,12 gram bonzai, 21 sentetik ilaç, 25 sentetik uyuşturucu, 177 kök Hint keneviri, bin 490 paket gümrük kaçağı sigara ile 2 bin 450 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Güncel

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