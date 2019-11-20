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Osmaniye'de asayiş uygulaması

Osmaniye'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında aranan bir kişi yakalandı, bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada da ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

20.11.2019 10:14 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:14Osmaniye'de asayiş uygulaması
'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında aranan bir kişi yakalandı, bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada da ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünce, kentteki ana arterlerde ve otobüs durakları önünde gerçekleştirilen "şok" uygulamada ekipler, şüpheli kişilerde ve araçlarda arama yaptı.
Bu aramalarda bir şüpheli üzerinde ruhsatsız olduğu belirlenen Glock 19 marka tabanca ve 9 mm çapında 14 adet mermi ele geçirildi.
Uygulamada kimlik sorgulaması da yapan ekipler, Beykoz 3.Asliye Ceza Mahkemesince hırsızlık suçundan aranan bir kişiyi yakaladı.
Denetimlerde 184 kişinin kimlik sorgusunu yapan ekipler, bir araç sürücüsüne de trafik yönünden 235 lira ceza kesti.

Osmaniye, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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