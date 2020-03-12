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Osmaniye'de asayiş uygulaması

Osmaniye'de polis ekiplerince yapılan şok uygulamada 6 şüpheli gözaltına alındı.

12.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:22
Osmaniye'de asayiş uygulaması
Osmaniye 'de polis ekiplerince yapılan şok uygulamada 6 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde düzenlenen uygulamada araç ve şahıslar üzerinde arama ve kimlik kontrolü yapıldı.
Yapılan aramalarda 6 şüphelinin üzerinden 5,22 gram metamfetamin, 9,26 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait fişek ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.
Uygulamada ayrıca 1 sürücüye 7 bin 856 lira para cezası kesilirken 1 motosiklet de trafikten men edildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Osmaniye, Polis, Güncel

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