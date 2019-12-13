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Osmaniye'de asayiş uygulamasında 3 gözaltı

Osmaniye'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

13.12.2019 00:29 | Son Güncelleme: 13.12.2019 00:34Osmaniye'de asayiş uygulamasında 3 gözaltı
'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünce şehrin belirlenen noktasında gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri, şüpheli kişilerin üzerinde ve araçlarda arama yaptı. Durdurulan 31 AGJ 41 plakalı araçta ve şahsın üzerinde yapılan aramada satışa hazır halde 13 adet parça halinde folyolara sarılı 2.45 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan M.A.D ve O.D. gözaltına alındı. Denetimlerde 268 kişinin kimlik sorgusunu yapan ekipler, aranan A.A. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan uygulamalarda 4 araca ise 1707 lira ceza kesildi. 1 araç trafikten men edildi. - OSMANİYE

Osmaniye, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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