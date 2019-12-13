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Osmaniye'de asayiş uygulamasında yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Osmaniye'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

13.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:00Osmaniye'de asayiş uygulamasında yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı
'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce, kentteki ana arterlerde ve otobüs durakları önünde gerçekleştirilen "şok" uygulamada, şüpheli kişi ve araçlarda arama yapıldı.

Aramalarda, 3 araçta ve şüphelilerin üzerinde 2,45 gram metamfetamin ve 96,7 gram bonzai ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan Barış C, Mehmet A. ve Mustafa G. tutuklandı. Diğer 3 zanlının ise emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Osmaniye, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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