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Osmaniye'de asker eğlencesinde bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Osmaniye'de asker uğurlama eğlencesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

16.02.2020 13:40 | Son Güncelleme: 16.02.2020 13:40Osmaniye'de asker eğlencesinde bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
'de asker uğurlama eğlencesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Bekirli Mahallesi'nde düzenlenen asker eğlencesinde T.D. ile M.A. ve F.R. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine T.D, elindeki bıçakla karşı tarafa saldırdı. İddiaya göre kavgayı ayırmaya çalışan T.D'nin kardeşi M.D. ile M.A. ve F.R. yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan M.D. kurtarılamadı.
T.D'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye, Güncel

Kaynak: AA

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