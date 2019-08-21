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Osmaniye'de bağımlılıkla mücadele toplantısı

Osmaniye'de, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında gerçekleştirildi.

21.08.2019 12:00 Osmaniye'de bağımlılıkla mücadele toplantısı
Osmaniye'de, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilik Ahmet Cevdet Paşa salonunda düzenlenen program, ruh sağlığı birim sorumlusu psikolog Naci Menet'in, bağımlılıkla mücadele genelgesi sunumu ile başladı.

Vali Coşkun, burada yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadelenin en önemli ayaklarından birinin uyuşturucuyla mücadele olduğunu belirtti.
Bu kapsamda, kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Coşkun, "Kurulumuzun yapacağı çalışmalarla başarılı sonuçlar almayı arzu ediyoruz. Tüm kurumlarımızı üzerine düşen görevi hassasiyetle yerine getireceklerdir. Bu konuda hep birlikte gayret göstereceğiz. Katılım ve katkıları nedeniyle tüm Kurul üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

Ahmet Cevdet Paşa, Faruk Coşkun, Osmaniye, Güncel

Kaynak: AA

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