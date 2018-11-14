Osmaniye'de Belediye Başkanın Kaldırıldığı Hastanenin Başhekiminden Açıklama

Osmaniye
'de silahlı saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırılan Belediye Başkanı ve yanındaki kişilerin durumları hakkında hastane başhekimi açıklamada bulundu.
Akşam saatlerinde silahlı saldırı sonucu yaralanan Hasanbeyli
Belediye Başkanı Alparslan Koca ve yanında bulunan 2 kişi özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanenin Başhekimi Recep Aydın
yaralılar hakkında bilgiler verdi.
Aydın, "21.35 sıralarında hastanemize 3 yaralı geldi. Birisi Belediye Başkanı Alparslan Koca'ydı, sağ bacağından yaralıydı. Genç
bir arkadaşımız Murat Karakaya
o hastamızda bacağından yaralı olarak geldi. Burak Başaran
isimli bir kişi de sağ akciğerinden vurulmuştu. Başaran'ı şuan Osmaniye Devlet Hastanesine sevk ettik. Diğer iki kişide ameliyatlarını oldu genel durumları iyi" dedi
Burak Başaran'ın Hasanbeyli İlçe Belediye İmar Müdürü olduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. - OSMANİYE
Hasanbeyli,Osmaniye
14 Kasım 2018 Çarşamba 00:55