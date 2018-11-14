14 Kasım 2018, 00:57

Osmaniye'de Belediye Başkanın Kaldırıldığı Hastanenin Başhekiminden Açıklama Geldi

Osmaniye'de belediye başkanın kaldırıldığı hastanenin başhekiminden açıklama geldiOSMANİYE - Osmaniye'de silahlı saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırılan belediye başkanı ve yanındaki kişileri durumları hakkında hastane başhekimi açıklamada bulundu.

Osmaniye'de belediye başkanın kaldırıldığı hastanenin başhekiminden açıklama geldi

OSMANİYE - Osmaniye'de silahlı saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırılan belediye başkanı ve yanındaki kişileri durumları hakkında hastane başhekimi açıklamada bulundu.
Akşam saatlerinde silahlı saldırı sonucu yaralanan Hasanbeyli Belediye Başkanı Alparslan Koca ve yanında bulunan 2 kişi özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanenin Başhekimi Recep Aydın yaralılar hakkında bilgiler verdi.
Aydın, "21.35 sıralarında hastanemize 3 yaralı geldi. Birisi Belediye Başkanı Alparslan Koca'ydı, sağ bacağından yaralıydı. Genç bir arkadaşımız Murat Karakaya o hastamızda bacağından yaralı olarak geldi. Burak Başaran isimli bir kişide sağ akciğerinden vurulmuştu. Başaran'ı şuan Osmniye Devlet Hastanesine sevk ettik. Diğer iki kişide ameliyatlarını oldu genel durumları iyi" dedi
Burak Başarak'ın ise Hasanbeyli İlçe Belediye İmar Müdürü olduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hasanbeyli,Osmaniye
14 Kasım 2018 Çarşamba 00:57



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