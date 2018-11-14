Osmaniye'de Belediye Başkanına Yapılan Silahlı Saldırı

Bilecik
'in Yenipazar
İlçe Belediye Başkanı İlhan Özden
, silahlı saldırıya uğrayan Hasanbeyli
İlçe Belediye Başkanı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Özden, Başkan Koca ve yanında bulunan iki arkadaşının silahlı saldırı sonrası yaralanarak hastaneye kaldırıldığını anımsatarak saldırıyı kınadığını ifade etti.
Koca ve arkadaşlarına geçmiş olsun dileğinde bulunan Özden, "Böylesine çirkin bir saldırıya kalkan kişi veya kişileri kınıyorum. Adaletin biran önce tecelli edeceğinden şüphe duymuyorum. Bu gibi çirkin saldırılar hiçbir Belediye Başkanını yıldırmayacağını da dile getirmek istiyorum." dedi.
İlhan Özden,Yenipazar,Bilecik
14 Kasım 2018 Çarşamba 16:47