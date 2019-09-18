Haberler » Yerel » Haber

Osmaniye'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Osmaniye'de bıçaklı kavga: 2 yaralıOSMANİYE - Osmaniye'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.

18.09.2019 03:03
Osmaniye'de bıçaklı kavga: 2 yaralı
OSMANİYE - Osmaniye'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Caddesi üzerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada ismi öğrenilemeyen 2 kişi bıçaklanarak, yaralandı. Yaralanan şahıslar, ambulanslarla biri özel hastaneye, diğeri Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kavga eden iki grubu, olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi güçlükle ayırdı.
Olayla ilgili 10'a yakın şahıs gözaltına alındı.
Osmaniye'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Menderes, Osmaniye, kavga, Yerel

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haberleri
03:33 Traktör evin bahçesine uçtu
03:33 Ağaçlar otomobilin ırmağa uçmasını engelledi
03:03 Osmaniye'de bıçaklı kavga: 2 yaralı
02:53 Bafra'da alacak verecek kavgasında 1 kişi silahla yaralandı
23:07 Ahşap binada çıkan yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi
22:55 Simav'da 'Goji Berry' projesi
22:34 Rüzgar durdu, balık bollaştı