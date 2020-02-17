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Osmaniye'de Bilek Güreşi Bölge Şampiyonası

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu ve Osmaniye Bilek Güreşi İl Temsilciliği tarafından "7 Ocak Bilek Güreşi Bölge Şampiyonası" düzenlendi.

17.02.2020 16:08 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:08Osmaniye'de Bilek Güreşi Bölge Şampiyonası
Gençlik ve İl Müdürlüğü ile Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu ve Osmaniye Bilek Güreşi İl Temsilciliği tarafından "7 Ocak Bilek Güreşi Bölge Şampiyonası" düzenlendi.

Osmaniye Merkez Spor Salonunda yapılan müsabakalar 21 yaş altı ve 21 üstü Gençler ve Büyükler olarak 2 kategoride gerçekleştirildi. Müsabakalara 7 kulüpten 116 sporcu katıldı.

Osmaniye Bilek Güreşi İl Temsilcisi Hasan Biçici, Bölge Şampiyonası ile ilgili yaptığı açıklamada, kentte ikinci kez bilek güreşi şampiyonası düzenlendiğini söyledi. Etkinliklere Adana, Mersin ve Gaziantep'ten yarışmacıların katıldığını belirten Biçici, "Amacımız gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve spor yapmalarını teşvik etmek. Şampiyonamız her geçen yıl daha geniş kapsamlı yapmayı planlıyoruz. Bu yıl 116 sporcuya ulaştık 2021 yıllıda hedefimiz 300 sporcu" dedi.

Dereceye giren kulüp ve ferdi sporculara madalyalar ve kupaları Osmaniye Bilek Güreş İl Temsilcisi Hasan Biçici, kulüp antrenörleri ve hakemler tarafından verildi. - OSMANİYE

Osmaniye, Spor

Kaynak: İHA

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