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Osmaniye'de bir kişi arazide ölü bulundu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir kişi boş arazide ölü bulundu.

13.01.2020 12:08 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:42Osmaniye'de bir kişi arazide ölü bulundu
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir kişi boş arazide ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'deki boş arazideki elektrik direğinin yanında hareketsiz bir kişi olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, bu kişinin öldüğünü belirledi.
Polis tarafından yapılan çalışmada cesedin ilçede esnaflık yapan 55 yaşındaki Kazım Sert'e ait olduğu tespit edildi.
Sert'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Güncel

Kaynak: AA

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