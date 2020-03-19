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Osmaniye'de bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

19.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:48
Osmaniye'de bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Osmaniye 'nin Düziçi ilçesinde bir kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Mart'ta Refik Cesur Bulvarı'nda çıkan bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili A.B. (20), K.D.(20) ve M.E.B'yi (22) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Düziçi ilçesinde 16 Mart'ta, V.B ile husumetli olduğu iddia edilen A.B, K.D, M.E.B. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu V.B. ağır yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Düziçi, Güncel

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