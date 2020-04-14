Osmaniye'de bir mahalleye koronavirüs karantinası

Osmaniye 'de bir mahalleye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinası nedeniyle giriş ve çıkışlar durduruldu.

Düziçi ilçesine bağlı Gümüş köyünde bulunan Abacı Mahallesi'ne giriş ve çıkışlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan karantina kararı üzerine sınırlandırıldı.

Düziçi Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri gereğince 14 Nisan 2020 tarihinden itibaren ilçemiz Gümüş köyü Abacı Mahallesi'ne ikinci bir emre kadar giriş ve çıkışların sınırlandırılması kararı alınmıştır." ifadelerine yer verildi.