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Osmaniye'de bir yılda 266 proje hayata geçirildi

Osmaniye İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Ali Gizlice, son bir yılda kent genelinde yürütülen 366 projenin 266'sının tamamlandığını söyledi.

02.04.2020 12:08 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:08
Osmaniye'de bir yılda 266 proje hayata geçirildi
Osmaniye İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Ali Gizlice, son bir yılda kent genelinde yürütülen 366 projenin 266'sının tamamlandığını söyledi.
Gizlice, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni seçilen il genel meclisinin görevde bir yılını geride bıraktığını ve 7 ilçe ile 159 köye en iyi hizmeti sunmayı amaçladıklarını dile getirdi.
Kentte yürütülen projeler için 405 milyon 529 bin 112 lira ödenek ayrıldığını ifade eden Gizlice, "Son bir yılda 405 milyon 529 bin 112 lira ödeneği olan 366 projeden 266'sı tamamlanarak hizmete girdi. Kentimizde 302 kilometre birinci ve ikinci kat sati kaplama asfalt olmak üzere 350 kilometre stabilize yol ve 70 kilometre onarım çalışması gerçekleştirildi. Yine ihtiyacı olan köylerimiz için 1 milyon 200 bin lira harcama yapılarak 16 içme su projesi hayata geçirildi. Devlet vatandaş iş birliği ile köylere 24 bin metre içme su borusu dağıtımı gerçekleştirildi." diye konuştu.
Gizlice, okulların inşası, bakım ve onarımı ile alt yapı maliyetinin 174 milyon lira olduğunu belirterek, "Kentte 20 adet 414 derslikli okul inşaatına 42 milyon lirasının özel idare bütçesinden yapılan harcamayla tamamlandı. Bu okullarda 15 bin öğrenci eğitim görüyor. Ayrıca 36 okulun onarımı 34 okulun da ihtiyacı olan elektrik alt yapısı tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Meclis Başkanı, Osmaniye, Güncel
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