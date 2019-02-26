Osmaniye'de Birinci Ürün Mısır Ekimi Başladı

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde birinci ürün mısır ekimi başladı.Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, yaptığı açıklamada, mart ayı sonuna kadar ekilecek mısırların ağustos ayı içinde hasat edilmesinin beklendiğini söyledi. bekleniyor.İspir, "Çiftçilerimiz gece gündüz demeden tarlasını hazırlayarak mısır ekimine başladı. Çiftçimiz umutlu. Çiftçi demek üreten ve ülkeyi besleyen insan demektir. İnşallah hem rekoltemiz, hem alım fiyatlarımız çok iyi gelir ve üretici emeğinin karşılığını alır." dedi.Geçen yıl ilçe genelinde 185 bin dönüm alana mısır ekimi yapıldığını hatırlatan İspir, "Bu sene de aynı oranlarda bir ekim yapılmasını bekliyoruz. Geçen yıl mısır dekara bin 600 ile bin 800 kilogram arası verim vermişti. İnşallah bu sene hava koşulları beklediğimiz gibi giderse bu rakamın üzerine çıkacağımızı umuyoruz." diye konuştu.Mısır üreticisi Zafer Teksin ise her yıl ortalama 100 dönüm alana ekim yaptığını ifade ederek. geçen yıl verimden çok memnun kaldıklarını, bu yıl da aynı verimi beklediklerini söyledi.Üretici Eren Karakuşlu da hava koşullarının güzel geçmesini umduklarını ifade ederek, bu yıl hem verim hem fiyatların iyi olmasını dilediklerini dile getirdi.