Osmaniye'de cadde ve sokaklar boş kaldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın koronavirüs önlemleri kapsamında 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan ettiği illerden Adana, Hatay ve Gaziantep'e komşu olan Osmaniye 'de, vatandaşlar 'evde kal' çağrısına uydu, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kentte nüfus yoğunluğunun en çok görüldüğü Musa Şahin ve Devlet Bahçeli bulvarları ile Atatürk Hasan Çenet ve Dr. Ahmet Alkan Caddesi ile Rahime Hatun ve Cumhuriyet meydanları boş kaldı. Sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanmaya devam etti. Çarşı merkezinde, birçok iş yerinin de kapalı olduğu gözlendi.