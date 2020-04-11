Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Osmaniye'de cadde ve sokaklar boş kaldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın koronavirüs önlemleri kapsamında 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan ettiği illerden Adana, Hatay ve Gaziantep'e komşu olan Osmaniye'de, vatandaşlar 'evde kal' çağrısına uydu, cadde ve sokaklar boş kaldı.

11.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:29
Osmaniye'de cadde ve sokaklar boş kaldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın koronavirüs önlemleri kapsamında 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan ettiği illerden Adana, Hatay ve Gaziantep'e komşu olan Osmaniye 'de, vatandaşlar 'evde kal' çağrısına uydu, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kentte nüfus yoğunluğunun en çok görüldüğü Musa Şahin ve Devlet Bahçeli bulvarları ile Atatürk Hasan Çenet ve Dr. Ahmet Alkan Caddesi ile Rahime Hatun ve Cumhuriyet meydanları boş kaldı. Sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanmaya devam etti. Çarşı merkezinde, birçok iş yerinin de kapalı olduğu gözlendi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Osmaniye, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın nedeni ortaya çıktı
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Haberler
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Haberler ›› Güncel ››Osmaniye'de cadde ve sokaklar boş kaldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:40: Muş'ta vatandaşlar "evde kal" çağrısına uyuyor - Haber 15:39: Sokakta yaşayan vatandaş uzun ikna sonucu otele yerleştirildi - Haber 15:39: Sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı - HATAY/KAYSERİ/DİYARBAKIR/ - Haber 15:38: Bükreş'te Türk iş camiasının yardımı memnuniyetle karşılandı - Haber 15:38: Bursa'da koronavirüsü yenen 93 yaşındaki kişi alkışlarla taburcu edildi - Haber 15:21: Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın - Haber 15:05: Sancaktepe'de genç eczacı, koronavirüse yenik düştü - Haberler 13:24: "Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı - Haberler