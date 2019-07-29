Haberler» Güncel» Haber

Osmaniye'de "Cami, çocuk ve aile buluşması" etkinlikleri

Osmaniye Müftülüğü tarafından düzenlenen "Cami, çocuk ve aile buluşmaları" etkinlikleri devam ediyor.

29.07.2019 15:53 Osmaniye'de
Osmaniye Müftülüğü tarafından düzenlenen "Cami, çocuk ve aile buluşmaları" etkinlikleri devam ediyor.
İl Müftü Vekili Ahmet Demirer, Zafer Camisi'nde düzenlenen etkinlikte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın camilerdeki din hizmetlerinden toplumun tüm kesimlerinin istifade etmesi amacıyla etkinlik düzenlendiğini belirtti.

Etkinliği düzenlemelerindeki amacın tüm aile ve çocuklara 'Haydi ailece camiye' demek olduğunu dile getiren Demirer, "Cami, çocuk ve aile buluşması programları vesilesiyle tüm ailelere ve çocuklara 'Haydi Ailece Camiye' çağrısı yaptık. Çocuklarımızda cami ve namaz sevgisinin oluşması adına gerçekleştirdiğimiz programımıza katılan tüm ailelere ve çocuklarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Ahmet Demirer, Osmaniye, Müftü, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:08   Sokak ortasında 'bu çocuk benim' kavgası
23:07   Hurdaya dönen otomobilden ufak sıyrıklarla kurtuldular
23:06   Hayvanlara kötü muamelede bulunulduğu iddiası
23:06   Trump ile Johnson, ABD-İngiltere ilişkilerini görüştü
23:06   Harmandalı Geri Gönderme Merkezine ilişkin iddialar
23:04   Kahire'de "Türkçe konuşma-yazma" ve "tercüme" kursları tamamlandı
23:03   Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun Harbiye'de hayranlarıyla buluştu