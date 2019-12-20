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Osmaniye'de, Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi

Osmaniye İHH İnsani Yardım Derneği tarafından Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi.

20.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:44 Osmaniye'de, Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi
İHH İnsani Yardım Derneği tarafından Çin'in Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi.

Cuma namazı sonrası Enver-ul Hamit Cami avlusunda bir arala gelen sivil toplum örgüt temsilcileri ile vatandaşlar, ellerinde pankartlarla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.



Burada grup adına konuşan Osmaniye IHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Nadir Sarıcan, Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı zulüm ve işkence sebebiyle her gün yüzlerce insanın hayatını kaybettiğini söyledi.
Çin'in bütün Uygur Türklerini suçlu olarak kabul ettiğini ifade eden Sarıcan, "Çin, türlü türlü işkencelerle Uygur Türklerini katletmektedir. Doğu Türkistan'da Çin tarafından kurulan 16 kampta her Uygur ailesinden bir kişi tutuklu bulunmaktadır. Bu tutuklular genellikle 20-40 yaşlarındaki erkeklerdir. Kamplarda insanlar kendi inançlarını değiştirmeye Çin ideolojisine boyun eğmeye zorlanmaktadırlar. Buradan İslam dünyasına sesleniyoruz; Çin, ABD dışında üçüncü bir yolun olduğunu unutmamalıdır. Doğu Türkistanlı kardeşimiz reel politik kaygılara kurban edilmemelidir." diye konuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Osmaniye, Uygur, Güncel

Kaynak: AA

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