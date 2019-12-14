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Osmaniye'de cıva olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir iş yerinde cıva olduğu değerlendirilen 15 gram madde ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

14.12.2019 14:12 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:28Osmaniye'de cıva olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi
'nin ilçesinde bir iş yerinde cıva olduğu değerlendirilen 15 gram madde ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Küçük Sanayi Sitesi'nde Ö.A. ve S.K'ye ait iş yerinde arama yapıldı.

Aramada 2 cam kavanoz içerisinde cıva olduğu değerlendirilen 15 gram madde ile kimyasal ölçümlerde kullanılan şırınga ele geçirildi.
İş yeri sahibi Ö.A. ve S.K. gözaltına alındı.
Maddenin incelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Osmaniye, Kadirli, Güncel

Kaynak: AA

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