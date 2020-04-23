Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Osmaniye'de çocuklar, 23 Nisan'ı balkonlarda kutlandı

Osmaniye'de çocuklar, 23 Nisan'ı balkonlarda kutlandıOSMANİYE'de çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılını yeni tip korona virüs salgını sebebiyle evlerinin balkonlarında kutladı.

23.04.2020 15:15 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:21
Osmaniye'de çocuklar, 23 Nisan'ı balkonlarda kutlandı
OSMANİYE'de çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılını yeni tip korona virüs salgını sebebiyle evlerinin balkonlarında kutladı.
Toprakkale ilçesindeki Çamlıkevler Sitesi'nde düzenlenen kutlama programı öncesinde, evlerin balkonları balon ve Türk Bayraklarıyla süslenip, Atatürk posterleri ve '23 Nisan Kutlu olsun' yazıları asıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, kurulan ses sistemi ile çocuklar balkonlardan şiirlerini seslendirdi. Sınıf öğretmeni Zehra Demir sunumunda gerçekleşen etkinlikte, gökyüzüne onlarca balon bırakıldı. Ardından müzik öğretmeni Özlem Özdemir, evinin balkonundan kemanıyla mini bir dinleti sundu. Çocuklar, söylenen şarkılara ellerindeki bayraklarla eşlik etti. Programın son bölümünde ise sitede çalışanlarının süsledikleri çim biçme makinesi ve diğer araçlarla kortej geçişi yapılarak çocukların bayramı bayramı kutlandı. Osmaniye’de çocuklar, 23 Nisan’ı balkonlarda kutlandı

Kaynak: DHA

Etiketler: 23 Nisan, Osmaniye, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

173 yıl sonra tarih tekerrür etti! Osmanlı’yı hatırlatıp Türkiye’ye teşekkür ettiler Haberler
173 yıl sonra tarih tekerrür etti! Osmanlı'yı hatırlatıp Türkiye'ye teşekkür ettiler
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi Haberler
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi
23 Nisan’ı işaret eden Ercüment Ovalı, virüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı Haberler
23 Nisan'ı işaret eden Ercüment Ovalı, virüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı
23 Nisan’da kar sürprizi! Bir kentimiz güne beyaz örtüyle uyandı Haberler
23 Nisan'da kar sürprizi! Bir kentimiz güne beyaz örtüyle uyandı
AVM’ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi Haberler
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu ilimizden güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti Haberler
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu ilimizden güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti Haberler
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti
Erdoğan’a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haberler
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
Haberler››Güncel››Osmaniye'de çocuklar, 23 Nisan'ı balkonlarda kutlandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:11: "Ailemizle Evimiz Okulumuz" resim yarışması sonuçlandı - Haber 18:10: Amasya'da çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi - Haber 18:09: Otomobil, jandarma aracına çarptı: 3'ü asker, 7 yaralı - Haber 18:09: Bayburt'ta 23 Nisan coşkusu evlere taşındı - Haber 18:09: Annesi sağlık çalışanı, babası polis olan Yağız, temsili başkan oldu - Haber 17:53: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten "Bana yaklaşma" göndermeli 23 Nisan paylaşımı - Haber 17:04: Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti - Haberler 16:55: Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı - Haber 14:07: Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı - Haber 13:28: Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeye oturmaya başladı - Haber