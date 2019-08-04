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OSMANİYE'DE ÇOCUKLAR TAHTA ARABALARLA YARIŞTI

OSMANİYE Belediyesi tarafından bu yıl 26'ncısı yapılan Zorkun Yaylası Çocuk Şenlikleri kapsamında, çocuklar tahta arabalarla yarış yaptı.

04.08.2019 15:45
OSMANİYE'DE ÇOCUKLAR TAHTA ARABALARLA YARIŞTI
OSMANİYE Belediyesi tarafından bu yıl 26'ncısı yapılan Zorkun Yaylası Çocuk Şenlikleri kapsamında, çocuklar tahta arabalarla yarış yaptı. Eski sokak kültürünün canlandırıldığı adrenalin dolu organizasyonda, çocuklar için hazırlanan özel tahta arabalar piste çıktı. Şenlik tepesi yokuşunda, kısasıya çekişmeli geçen mücadelelerde 12 yaş altı çocuklar, heyecanlı anlar yaşadı. 10 tahta araba ile yarışan 40 öğrenci, izleyenlere de güzel dakikalar yaşattı. Bazı büyükler de çocukluklarını hatırlayıp, tahta arabalara binmenin keyfini yaşadı.
Yarışmayı kazanmak için usta şoförler gibi tahta arabalarla yokuş aşağı inişte kıyasıya mücadele eden yarışmacılar, bitiş noktasında birbirlerini tebrik ettiler. Küçük kazalarında yaşandığı tahta araba yarışmaları sonunda birinci Semih Gül, ikinci Alihan Evin ve üçüncü Muhammet Koray Demirel oldu. Dereceye giren çocuklara, madalya, kırtasiye çeki ve 1 günlük sınırsız masal park giriş kartı hediye olarak takdim edildi. Etkinlik sonunda, tahta arabaların yapımında emeği olan Ahmet Ünal'a katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

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Kaynak: DHA

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