Haberler » Güncel » Osmaniye'de DEAŞ'ın sözde emiri ile 2 şüpheli yakalandı - Haber

Osmaniye'de DEAŞ'ın sözde emiri ile 2 şüpheli yakalandı

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de sözde emiri ve kamp sorumlusu olduğu iddia edilen zanlı ile örgütün silahlı eylemlerine katıldıkları ileri sürülen iki şüpheli yakalandı.

18.02.2020 16:36 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:36Osmaniye'de DEAŞ'ın sözde emiri ile 2 şüpheli yakalandı
'de, terör örgütü DEAŞ'ın 'de sözde emiri ve kamp sorumlusu olduğu iddia edilen zanlı ile örgütün silahlı eylemlerine katıldıkları ileri sürülen iki şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, örgütün Suriye'deki faaliyetlerinde sözde emir olarak bulunan ve bölgedeki kamplardan birinin sorumlusu olduğu ileri sürülen Suriye uyruklu İ.E'nin İstanbul'dan Osmaniye'ye geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İ.E'yi gözaltına alan ekipler, ayrıca örgütün Suriye'deki silahlı faaliyetlerine katıldıkları iddiasıyla Suriye uyruklu R.Y. ve O.Y'yi de yakaladı.
Şüphelilerin evlerinde ele geçirilen çok sayıda dijital dokümana el kondu.

Osmaniye, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:26  Mustafa Yücedağ kimdir? Mustafa Yücedağ nereli, kaç yaşında?
16:49  Onur Tuna kimdir? Onur Tuna kaç yaşında, nereli?
16:34  Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli?
16:26  Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:20  Maalesef nasıl yazılır? TDK'ya göre maalesef mi, malesef mi?
18.02.2020 18:31:16