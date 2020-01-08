Haberler » Güncel » Osmaniye'de DEAŞ'lı olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı - Haber

Osmaniye'de DEAŞ'lı olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ileri sürülen Suriye uyruklu zanlı tutuklandı.

08.01.2020 18:38 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:54Osmaniye'de DEAŞ'lı olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı
'de, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ileri sürülen uyruklu zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın Suriye'deki silahlı faaliyetlerine katıldığı ileri sürülen Suriye uyruklu M.A'nın kentte olduğu bilgisine ulaştı.
Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.
M.A'nın evinde yapılan aramada sabit disk ile bellek kartı ele geçirildi.
Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Osmaniye, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:19  Yön tabelasına çıkarak intihara kalkışan kişiyi kaymakam ikna etti - Haber
20:18  Futbol: Hazırlık maçı: Beşiktaş: 2 - Mezokövesd-Zsory: 0 - Haber
20:18  Şehit polis Fethi Sekin'in babasına otomobil hediye edildi - Haber
20:17  PEGASUS HAVAYOLLARI, İRAN VE IRAK SEFERLERİNİ ASKIYA ALDI - Haber
20:16  Pegasus Havayolları, İran ve Irak seferlerini askıya aldı - Haber
18:30  Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü - Haber
16:55  Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Haber
16:08  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Haber
15:42  Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı - Haber
15:27  KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi - Haber
8.01.2020 20:22:06