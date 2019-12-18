Haberler » Güncel » Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı - Haber

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

Osmaniye'de düzenlenen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yılbaşı öncesi veya yılbaşında örgüt adına eylem yapabilecekleri değerlendirilen 13 şüpheli gözaltına alındı.

18.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:00Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
'de düzenlenen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yılbaşı öncesi veya yılbaşında örgüt adına eylem yapabilecekleri değerlendirilen 13 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'a üye olduğu ve yılbaşı öncesi ya da yılbaşında eylem yapabileceği iddia edilen şüphelilerin kaldığı evlere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 2'si Irak diğerleri Suriye vatandaşı 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin örgütün sözde kadısı olduğu öğrenildi.
Evlerde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
(İHA)

Osmaniye, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:48 Kıran-8 operasyonunda PKK'nın sığınak ve barınakları imha ediliyor - Haber
16:47 Beyoğlu'nda 2 kişinin öldüğü "kız kaçırma" çatışmasında sanığa 31 yıl hapis cezası - Haber
16:47 Kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına daldı 4 yaralı - - Haber
16:47 Tır'ın çarptığı yolcu minibüsünde ölen zehranur'a hüzünlü uğurlama - Haber
16:43 Karabük Üniversitesi Senatosu Yenice'de ağırlandı - Haber
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Haber
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Haber
14:14 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camilerden taburelerin neden kaldırıldığını açıkladı - Haber
13:36 Son Dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedeni bulundu - Haber
12:26 Büyükada'da merak uyandıran iki dev çukur - Haber
18.12.2019 16:50:05