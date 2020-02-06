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Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

OSMANİYE'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 3 Suriyeli gözaltına alındı.

06.02.2020 15:19 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:19Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

OSMANİYE'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 3 Suriyeli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan çalışmalar sonunda,

Suriye'de örgüt içinde 'emir' ve 'savaşçı' olarak görev alan Suriye uyruklu 3 şüpheli teslim edildi. Jandarma, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaparak İ.M., M.E. ve J.A. adlı şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara kararlılıkla devam edildiği bildirilerek, şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye sevk edildikleri kaydedildi.



Osmaniye, Güncel

Kaynak: DHA

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