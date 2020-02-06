Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

OSMANİYE'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 3 Suriyeli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan çalışmalar sonunda,

Suriye'de örgüt içinde 'emir' ve 'savaşçı' olarak görev alan Suriye uyruklu 3 şüpheli teslim edildi. Jandarma, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaparak İ.M., M.E. ve J.A. adlı şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.