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Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

OSMANİYE'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

18.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:44Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

OSMANİYE'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Suriye'de bulunduğu süre içerisinde DEAŞ terör örgütünde 'emir' düzeyinde kamp sorumlusu olarak görev yapmış İ.E.'nin faaliyette bulunmak üzere İstanbul'dan 'ye geleceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine yapılan takip sonucu İ.E. yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca aynı operasyon kapsamında terör örgütünde 'savaşçı' olarak faaliyet gösterdiği belirlenen Suriye uyruklu R.Y. ve O.Y. de bulundukları adreste yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şüphelilerin, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildikleri kaydedildi.



Osmaniye, Güncel

Kaynak: DHA

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